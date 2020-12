VNG tegen gemeenten: bekommer je meer om jongeren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept haar achterban op om zich meer te bekommeren om jongeren en activiteiten voor hen te organiseren, onder meer tijdens Oud en Nieuw. Volgens de VNG krijgen jongeren een onevenredig grote rekening gepresenteerd voor de coronacrisis.

De Bredase burgemeester Paul Depla is voorzitter van een VNG-werkgroep die de sociale gevolgen van de crisis voor jongeren onderzocht. Later vandaag presenteert de werkgroep zijn bevindingen.

Volgens Depla hebben jongeren in deze coronatijd vier grote problemen. "Ze voelen zich vaak eenzaam, ze vervelen zich, ze kunnen hun school niet op een goede manier afmaken en eigenlijk hebben ze het idee dat ze niet zelf meer gaan over hun eigen toekomst", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Meer dan Oud en Nieuw

Daarom pleit Depla voor het organiseren van activiteiten voor jongeren. "En dan gaat het niet alleen om Oud en Nieuw, want het valt me op dat het lijkt alsof we alleen maar activiteiten willen organiseren om jongeren niet te laten rellen. Je moet activiteiten organiseren om jongeren perspectief te geven, om ze uit de verveling te halen."

De VNG roept gemeenten op om hun voorbeelden met elkaar te delen om van elkaar te leren. De vereniging is in gesprek met het Rijk om geld voor deze activiteiten te krijgen. In Depla's eigen stad Breda zijn onder de noemer Winter Chills diverse activiteiten georganiseerd. Zoals dj-scholen in de wijken, (e-)sporttoernooien en voor jongere kinderen een TikTok-challenge.

'Het is maar een jaartje'

Volgens Depla onderschatten veel mensen van middelbare leeftijd de impact op jongeren. "Als je gaat kijken naar welke groep het meest wordt geraakt door het verminderen van sociale contacten, zijn het jongeren. Als je gaat kijken naar het aantal mensen dat een baantje of inkomen verliest, scoren jongeren het hoogste. Als het gaat om eenzaamheid en stress, dan zie je dat bij jongeren de problemen heel groot zijn."

Jongeren hebben bij een coronabesmetting zelf maar een kleine kans om (flink) ziek te worden, maar toch vraagt de samenleving volgens Depla grote offers van hen. "Wij volwassenen zeggen dan 'het is maar een jaartje' en lachen het een beetje weg, maar je zult maar net gepland hebben om af te studeren of stage te lopen. Er is een tekort aan 21.000 stageplaatsen. Veel scholieren maken zich zorgen over de vraag of ze hun school op een goede manier kunnen afsluiten."