Wat als je geen mondkapje kunt dragen? 'Mensen noemden mij een moordenaar'

Vuile blikken, nare opmerkingen en niet naar binnen mogen bij een winkel. Het overkomt mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Zij hopen dat er meer bekendheid en begrip komt voor hun uitzonderingspositie, zeker nu het vanaf vandaag verplicht is om in publieke ruimtes een mondkapje op te zetten.

Cerisa van Kesteren kreeg een paar maanden geleden de diagnose PTSS. Een gevolg van een traumatische gebeurtenis in de zomer van 2019. Na een behandeling gaat het een stuk beter met haar, maar een mondkapje kan een trigger zijn waarvan ze in paniek raakt.

"Het dragen van een mondkapje doet mij denken aan het heel benauwde gevoel dat ik toen had. Dan krijg ik kortsluiting in mijn hoofd waardoor ik ga hyperventileren. Ik raak zichtbaar in paniek, dusdanig dat mensen aanbieden om de hulpdiensten in te schakelen. Maar daar wordt het nog erger van."