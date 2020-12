Huis versieren met kerstlampjes? Eerst even melden bij de gemeente Amsterdam

Amsterdam wil een lichtjesloket in het leven roepen, maakt de gemeente vorige week bekend. Huiseigenaren en ondernemers die hun gevel willen versieren rond de kerstperiode zullen zich vanaf volgend jaar verplicht eerst moeten melden bij de gemeente, zo is het plan. Ook moet dan tussen 00.00 en 06.00 uur alle feestverlichting uit.

Het plan maakt de tongen los in de hoofdstad; volgens een online-peiling van NH Nieuws hebben veel mensen hun bedenkingen.

Omdat steeds meer mensen hun huis verlichten, is er volgens de gemeente Amsterdam behoefte aan nieuwe regels. Dat komt doordat er technisch steeds meer mogelijk is met feestverlichting en doordat grote lichtgadgets goedkoper worden. Maar ook de drukte in de stad en de hoeveelheid prikkels voor bewoners en bezoekers spelen mee.

Het idee is dat iedereen die op meer dan 1 vierkante meter of meer dan 10 procent van zijn gevel feestverlichting aanbrengt, dat voortaan moet melden bij het lichtjesloket. Dat moet tenminste 72 uur voordat de verlichting wordt opgehangen. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van led-verlichting of lampjes die net zo energiezuinig zijn.

Licht uit

Officieel is het nu al zo dat er voor hele opvallende verlichting, die afstraalt op een openbare weg, een vergunning moet worden aangevraagd. Die plicht komt te vervallen. In de praktijk worden er nu enkele tientallen vergunningen per jaar aangevraagd, vooral door ondernemers die bijvoorbeeld hun hele winkel willen verlichten. Voor hen scheelt het nieuwe plan een hoop papierwerk.

Wel moeten ook zij het licht in de nacht straks uitdoen. In veel gevallen, denk aan een heel verlicht winkelcentrum, is het zonde van de stroom om het de hele nacht aan te houden, zo is de gedachte van de gemeente.

Rendieren en kerstbomen

"Het stellen van deze regels is erop gericht dat de feestverlichting blijft passen bij ons Amsterdamse straatbeeld en een goede balans wordt behouden tussen rust in het straatbeeld en de verlichting en versieringen in de openbare ruimte", zo schrijft de gemeente in een toelichting (.pdf) op het plan.

Voor het plaatsen van een verlichte kerstboom of rendier op straat gelden andere regels; daar is een objectvergunning voor nodig. Dat is nu ook al zo.

Naar verwachting wordt het definitieve besluit over feestverlichting genomen in het voorjaar.