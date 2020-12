Spoor van vernielingen na opstand in jeugdgevangenis Teylingereind

In jeugdgevangenis Teylingereind in Sassenheim hebben gevangenen gisteravond vernielingen aangericht. De gevangenis spreekt van een opstand, waarbij negentien jongeren betrokken waren.

Ze vernielden spullen in meerdere leefgroepen. Volgens Omroep West hebben ze de gezamenlijke woonruimtes volledig kort en klein geslagen. Er zouden onder meer meubels en ruiten zijn gesneuveld. Om de situatie onder controle te krijgen werden de politie en een intern bijstandsteam ingeschakeld. Zij hebben volgens de gevangenis minimaal hoeven ingrijpen.

"Op het moment dat het gewone personeel en de beveiliging de situatie niet meer aankunnen, wordt het interne bijstandsteam ingeschakeld", zegt een woordvoerder van Teylingereind. "Dat team heeft een lange aanrijtijd vanuit een andere gevangenis en daarom hebben we ook de politie en de ambulance ingeschakeld."

Sommige media meldden dat de jongeren probeerden te ontsnappen, maar dat is volgens de gevangenis niet waar.

Eén gevangene lichtgewond

Er raakten geen medewerkers gewond bij de opstand. Eén jongere verwondde zich licht tijdens de vernielingen. Hij is in het detentiecentrum behandeld. De jongeren waren volgens de gevangenis niet uit op een confrontatie met het personeel. "Ze waren er alleen op uit om vandalisme te plegen. De relatie tussen het personeel en de jongeren is meestal erg goed."

Drie leefgroepen zijn door de vernielingen tijdelijk niet te gebruiken. Van de gevangenen die bij de opstand betrokken waren, mogen negen jongeren in Sassenheim blijven. Tien jongeren zijn overgeplaatst naar andere jeugddetentiecentra.

Het is nog niet duidelijk wat de schade gaat kosten. De gebeurtenissen zijn volgens de gevangeniswoordvoerder zeldzaam. "Dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. We gaan nu onderzoeken wie welke rol heeft gespeeld. Op basis daarvan doen we aangifte waar dat nodig is. De rest wordt intern gedisciplineerd."