Grootste deel VVD-fractie niet terug na verkiezingen

Het grootste deel van de VVD-fractie keert na de Kamerverkiezingen van maart niet terug. In de top van de concept-kandidatenlijst staan wel veel bekende namen.

Van de 32 Kamerleden van de VVD komen er 19 niet meer voor op de lijst, deels op eigen verzoek, maar ook voor een deel omdat de partij geen plaats meer voor hen in petto heeft. Onder de vertrekkers zijn oudgedienden als fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, André Bosman, Helma Lodders en Erik Ziengs. Ook minister Sander Dekker en staatssecretaris Barbara Visser, die bij de vorige verkiezingen allebei in de Kamer werden gekozen, keren niet terug als Kamerlid.

In de top-10 staan allemaal mensen die nu al in de Kamer of in het kabinet zitten. Na kandidaat-lijsttrekker Mark Rutte neemt minister Tamara van Ark de tweede plaats in en daarna komen de huidige Kamerleden Sophie Hermans, Bente Becker en Dilan Yesilgöz.

Fractiemedewerker Heinen hoogste nieuweling

Op plek zes staat staatssecretaris Bas van 't Wout en de plaatsen zeven tot en met tien zijn voor de Kamerleden Mark Harbers, Aukje de Vries, Dennis Wiersma en Ockje Tellegen. De hoogste nieuwkomer komt op de twaalfde plaats: dat is Eelco Heinen, nu medewerker van de fractie. Hij heeft meegeschreven aan het VVD-verkiezingsprogramma.

De dertiende plaats is ingeruimd voor Queeny Rajkowski, nu gemeenteraadslid in Utrecht. In de top-20 staan verder onder anderen Thom van Campen (16), politiek assistent van Van Ark en Ingrid Michon (20), voormalig politiek assistent van minister Opstelten.

De nu gepresenteerde lijst is een concept. De definitieve lijst wordt later vastgesteld door de VVD-leden. De partij is met 32 zetels verreweg de grootste in de Tweede Kamer. Ook in de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, staat de VVD een straatlengte voor op andere partijen.