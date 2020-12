Overleg supermarkt-cao mislukt, 'medewerkers gaan erop achteruit'

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor supermarktpersoneel zijn vastgelopen. Bij het laatste overleg kon vakbond FNV het niet eens worden met de werkgevers over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Vakbond CNV Vakmensen was eerder weggelopen bij het overleg.

"De mensen in de supermarkten die keihard werken, gaan in het voorstel van de werkgevers er netto op achteruit", zegt FNV-onderhandelaar Mari Martens. "Als er ergens geld wordt verdiend, goud geld, dan is dat in deze sector. Daar moeten medewerkers van meeprofiteren."

Werkgevers bieden volgens hem 1,5 procent meer loon in 2021 en willen de zondagstoeslag halveren. De inflatie volgend jaar wordt geraamd op 1,4 procent. De bonden eisten 5 procent meer loon.

Ultimatum

FNV gaat zijn kaderleden raadplegen en komt vervolgens waarschijnlijk met een ultimatum aan de werkgevers. Als die daar niet op ingaan, volgen er deze maand nog acties. Het Vakcentrum, waarin de werkgevers zijn verenigd, heeft nog niet gereageerd op het stuklopen van de gesprekken.

CNV Vakmensen wil pas weer praten als het voorstel over de zondagstoeslag van tafel gaat. "Wij hebben er geen enkel begrip voor waarom er voor de feestdagen geen toeslag meer zou moeten gelden", zei vakbondsbestuurder Jacqueline Twerda daar in november over.