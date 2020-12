België wil menselijke resten uit musea teruggeven

In België komt een groot onderzoek naar de herkomst van menselijke resten in museumcollecties. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) gaat in kaart brengen wat er in welke musea ligt. Het gaat onder meer om schedels die zijn verzameld in koloniale tijden.

Er wordt gekeken wat de historische, wetenschappelijke en ethische context van de verzamelingen is, zegt het KNIB. Maar de onderzoekers bekijken ook de juridische mogelijkheden om menselijke resten terug te geven aan families, instellingen of landen.

"De voorbije decennia hebben onder meer Frankrijk, Duitsland en Zwitserland menselijke resten teruggegeven op vraag van familieleden of van staten", zegt projectleider Patrick Semal.

Dorpshoofd vermoord

Zo gaf Frankrijk lichaamsdelen van Saartjie Baartman aan Zuid-Afrika. Zij werd als slavin gehouden en in de negentiende eeuw als een menselijke attractie in Europa tentoongesteld. Ook gaven Franse musea Maori-hoofden terug aan Nieuw-Zeeland.

België heeft een beladen koloniaal verleden in Afrika. In veel Belgische musea liggen gestolen goederen en menselijke resten, waaronder waarschijnlijk honderden Congolese schedels.

Een daarvan is van het Congolese dorpshoofd Lusinga Iwa Ng'ombe, die in 1884 in opdracht van een hoge Belgische militair werd vermoord. De bezittingen van het slachtoffer werden gestolen en kwamen in het AfricaMuseum in Tervuren terecht.