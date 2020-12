Noodkreet van ouders van overleden gebruiker: 'verbied de drug 3-MMC'

Het verdriet bij de ouders van Gerjan is bijna twee maanden na zijn dood groot, maar er is ook veel woede. Want het ging al lange tijd niet goed met Gerjan. Op zijn achttiende werd ADHD geconstateerd, maar medicijnen hadden een verkeerde uitwerking op hem. "Af en toe nam hij toen een jointje om rustiger te worden", vertelt zijn moeder.

Hij had zijn eigen huisje, op een paar honderd meter van zijn ouders vandaan. Hij had zijn mbo-opleiding afgerond en had daarna verschillende banen. "Maar dat liep vaak mis. Hij werkte hard en deed heel erg zijn best, maar kon de druk dan toch niet aan."