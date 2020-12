'Illegale vuurwerkhandel crimineler en professioneler, opslag in NAVO-bunkers'

De handel in illegaal vuurwerk heeft steeds meer dwarsverbanden met andere vormen van georganiseerde misdaad, zeggen vuurwerkspecialisten van de politie en het Openbaar Ministerie tegen het AD.

De verkoop is volgens de instanties in handen van zeker duizend handelaren en tientallen criminele netwerken. Net als in de drugshandel is er sprake van onderlinge bedreigingen, versleutelde telefoons, ripdeals en zwijgende verdachten. Hoe groot de handel precies is, is niet bekend.

Voordat het illegale vuurwerk bij de koper terechtkomt, is het vaak al langs zeven verschillende partijen gegaan. Verreweg het grootste deel wordt opgeslagen in oude NAVO-bunkers net over de Duitse grens, meldt de krant.

Verbod

Dit jaar mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Dat heeft het kabinet besloten om extra druk op de zorg door vuurwerkslachtoffers en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Het verbod, dat vandaag ingaat, geldt niet voor sterretjes, sierfonteintjes en trektouwtjes.