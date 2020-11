Vanaf morgen is het mondkapje verplicht, maar een boete heb je niet gauw

Uitzonderingen

Voor mensen die vanwege een beperking of chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen, geldt een uitzondering op de mondkapjesplicht. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een motorische of fysieke afwijking, een verstandelijke beperking, angststoornis, hyperventilatie of PTSS.

Het is aan de mensen zelf om aannemelijk te maken dat de uitzondering voor hen geldt. Dat is iets waar belangenorganisatie Ieder(in) zich zorgen over maakt. "Er zou een pasje komen, net als in Australië en Engeland, maar dat wilde het ministerie van Justitie niet omdat het fraudegevoelig zou zijn. Nu ligt de bewijslast dus bij mensen zelf", zegt directeur Illya Soffer in het NOS Radio 1 Journaal. "Je moet straks dus de groenteboer je medicijnen of je prothese laten zien."

Soffer benadrukt dat het heel naar is voor mensen om de hele dag te moeten vertellen dat ze een beperking hebben. En een medische verklaring laten opstellen is ook niet zo maar gedaan. "Een onafhankelijke arts moet dit mede-opstellen en het kost geld", zegt Soffer. "Daarmee jaag je mensen op kosten. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Volgens Ieder(in) zijn er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen die door een ziekte of aandoening geen mondkapje kunnen dragen.