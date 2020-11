Nieuw record voor digitale munt bitcoin

De waarde van de digitale munt bitcoin heeft een nieuw record bereikt van 19.577 dollar. Dat is 66 dollar meer dan het vorige hoogtepunt in december 2017. Dat meldt persbureau Bloomberg.

Bij bitcoin is het een beetje 'wat de gek ervoor geeft'. De koers kan hard stijgen en ook weer hard dalen. In 2017 was er sprake van een bitcoin-hype en steeg de koers in een jaar tijd van minder dan 1000 dollar naar meer dan 19.000. Daarna stortte de koers in naar rond de 3000 dollar.

Er wordt veel gespeculeerd met bitcoin en vaak is er ook geen duidelijke reden waarom de koers stijgt of daalt. Ook nu is er geen duidelijk aanwijsbare reden waarom de munt in een dag zo'n zeven procent omhoog gaat.