Daling van uitstoot luchtverontreinigende stoffen gaat langzamer

De snelheid waarmee de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen naar beneden gaat, neemt af. Toch zal Nederland voor bijna alle stoffen, zoals verschillende stikstofoxiden, fijnstof en zwaveldioxide, voldoen aan de normen die de EU voor 2030 heeft gesteld. Alleen voor ammoniak is dat onzeker, concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het RIVM en TNO.

In 2030 mag Nederland nog 121 kiloton ammoniak uitstoten. Volgens de ramingen komt Nederland in dat jaar uit op 112 tot 124 kiloton. Bij tegenvallers haalt Nederland dat doel dus niet.

De onderzoekers hebben ook bekeken hoe de uitstoot van verschillende stoffen sinds 2005 is gedaald. Uitstoot van stikstofverbindingen (NOx) door verkeer zijn in de periode 2005 tot 2018 drie keer sneller gedaald dan de uitstoot van ammoniak (NH3), een stikstofverbinding die vooral wordt veroorzaakt door de rundveehouderij.

Roetfilters en rundvee

Bij alle luchtverontreinigende stoffen gaat de uitstootdaling langzamer tussen 2018 en 2030 dan in de periode 2005-2018. Eerst daalde de uitstoot van stikstofoxiden 3,3 procent per jaar, tot 2030 is dat 1,8 procent per jaar. Voor ammoniak geldt dat de gemiddelde afname zakt van 1,2 procent per jaar naar 0,5 procent per jaar.

Dat de uitstoot minder snel afneemt, komt vooral doordat er op technisch vlak minder winst te boeken valt. Als voorbeeld geeft het rapport de verplichting om een roetfilter in dieselauto's te installeren. Daardoor is al 99 procent van het fijnstof in uitlaatgassen teruggedrongen.

In sommige sectoren is de uitstoot gestegen. Van 2005 tot 2018 steeg de uitstoot van ammoniak door de rundveehouderij met 12 procent. In de periode tot 2030 zal die uitstoot weer met tien procent dalen.

Het rapport rekent met maatregelen die op 1 mei van dit jaar "voldoende concreet én officieel bekendgemaakt" waren. In oktober diende minister Schouten van Landbouw een wet in om stikstof verder te reduceren. Daarom is het mogelijk, zeggen de onderzoekers, dat de uitstoot van ammoniak lager uit zal vallen dan nu berekend is.

Bekijk ook deze video van NOSop3, over waarom de boeren zo boos zijn over de plannen om stikstof te reduceren: