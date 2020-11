CBS: 'brede welvaart' vaak hoger op het platteland

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan met zeventien indicatoren onder aan de ranglijst van het 'hier en nu'. Dat betekent dat deze steden minder goed scoren op materiële welvaart, gezondheid en milieu.

De brede welvaart in steden neemt wel toe. In vrijwel alle gemeenten - in stad én platteland - daalde het aantal geregistreerde misdrijven, nam de werkloosheid af en steeg het besteedbaar inkomen. Dit verloopt in het algemeen gunstiger in steden dan op het platteland.

Het welvaartsniveau op het platteland is lager dan in steden, maar de leefomgeving is veiliger en schoner. Er is meer natuur en minder uitstoot van fijnstof en broeikasgassen. De levensverwachting is er iets hoger. Daar staat tegenover dat veel voorzieningen, denk aan een basisschool, vaak verder weg zijn.

Het CBS concludeert dat leven in de stad of op het platteland elk z'n eigen voordeel met zich meebrengt. Het is voor mensen een kwestie van afwegen wat voor hen belangrijk is.

Uitzondering

Tussen plattelandsgemeenten en steden onderling zijn grote verschillen. Plattelandsgemeenten als Bloemendaal, Bergeijk en Midden-Delfland hebben zowel een hoog inkomen als een schone leefomgeving, een goede gezondheid en een lage werkloosheid.

Gemeenten als Veendam, Oldambt en Stadskanaal kampen juist met minder goede gezondheid, grote afstand tot voorzieningen en lagere materiële welvaart en het aantal misdrijven is er relatief hoog.

Aan de andere kant zijn er ook juist stedelijke gemeenten die hoog scoren. In gemeenten als Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht en Oegstgeest zijn voorzieningen dichtbij, wonen mensen vlak bij de natuur, is het relatief schoon, is de gezondheid goed, de bevolking hoogopgeleid, en de werkloosheid laag.