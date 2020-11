Britse minister wil waarschuwing bij serie The Crown: pas op, fictie!

"Het is een prachtig geproduceerd fictief werk. En daarom moet dat aan het begin duidelijk gemaakt worden", zegt Dowden. Momenteel staan er alleen waarschuwingen aan het begin dat er in de serie sprake kan zijn van seks of seksuele toespelingen, scheldwoorden of beledigend taalgebruik en dat de serie angst of spanningen kan veroorzaken. Het advies is voor mensen van 12 jaar en ouder.

Het is niet de eerste keer dat iemand voorstelt dat er duidelijker moet worden aangegeven dat de populaire serie niet waarheidsgetrouw is. Earl Spencer, broer van wijlen Diana, prinses van Wales, zei eerder al dat hij bang was dat sommige kijkers de verhaallijnen volledig zouden geloven. "Ik denk dat het The Crown enorm zou helpen als er op het begin van elke aflevering wordt gezegd: 'Dit is niet waargebeurd, maar gebaseerd op echte gebeurtenissen'."

Voormalig perschef van Buckingham Palace, Dickie Arbiter, vindt juist dat de serie het echte leven dramatiseert. "Het is een aanval op prins Charles en een beetje een aanval op prinses Diana", zei hij eerder tegen BBC.