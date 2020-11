Duitsland kijkt vijftig jaar Tatort, 'spiegel van het land'

In Nederland was Tatort vanaf de jaren 80 tot begin deze eeuw op tv. Vooral commissaris Horst Schimanski uit Duisburg was razend populair. Hij was een totaal ander type dan de rechercheur die het publiek tot dan toe kende: geen wijze oude man in pak, maar een grofgebekte vent in een morsig jack.

Mét een link naar Nederland bovendien, want zijn trouwe assistent Hänschen werd gespeeld door acteur en scenarioschrijver Chiem van Houweninge. In Duitsland zijn ze Hänschen nog altijd niet vergeten, vertelt Van Houweninge: "Als ik ergens in Duitsland op een drukke plek ben, sta ik eerst een stapel handtekeningen uit te delen. De mensen moeten nog altijd meteen aan Hänschen en Schimanski denken."

Het Nederlandse accent van Van Houweninge (met baard) was altijd duidelijk te horen: