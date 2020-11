RIVM: 5609 nieuwe besmettingen, 1115 meer dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5609 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1115 meer dan gisteren werden gemeld.

Op dagbasis kennen de RIVM-cijfers vaker grote schommelingen. De algemene trend in het aantal besmettingen blijft dezelfde: die is er nog altijd een van een lichte daling. Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen ligt voor het eerst sinds begin oktober onder de 5000 per dag; 6,5 procent lager dan de week daarvoor.