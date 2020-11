Ook dit weekend weer diverse coronafeestjes beëindigd door politie

De politie is ook dit weekend weer enkele malen in actie gekomen tegen illegale feesten. In Katwoude werd vrijdag een feest beëindigd in een "zeer bekende" horecagelegenheid in het dorp. Volgens een politiewoordvoerder waren er om 21.30 uur 's avonds 92 mensen aanwezig, "stond er veel drank op tafel en werd de afstand niet gewaarborgd".

De feestgangers en de organisatoren kregen een boete, met uitzondering van enkele gasten die ook een hotelovernachting hadden geboekt. Verder werden ook de burgemeester en de Veiligheidsregio op de hoogte gesteld en volgen er mogelijk maatregelen tegen de horecagelegenheid. "Maar dat is aan de burgemeester", aldus de woordvoerder.

Aanhoudingen in Den Haag

In Den Haag had de politie vrijdag de grootste moeite om een eind te maken aan een illegaal feest in een bomvolle woning. Een deel van de circa 50 feestgangers keerde zich tegen de politie. Een vrouw sloeg een agent, en een politieauto werd vernield.

De politie riep de hulp in van collega's, noteerde de namen van alle feestgangers en liet ze daarna een voor een naar buiten gaan. Later bleek dat meerdere feestgangers drugs naar buiten hadden gegooid. Twee feestgangers zijn aangehouden.

Geluidsoverlast

Vannacht braken agenten een feest met zo'n zeventig jongeren op in een bedrijfspand in Maasdijk. Volgens de politie hielden de jongeren "op geen enkele manier 1,5 meter afstand van elkaar". Alle aanwezigen kregen een bekeuring.

Vanochtend vroeg werd ook in Arnhem een coronafeestje afgekapt. Na een melding over geluidsoverlast in een woning op het Gele Rijders Plein in het centrum van de stad bleken daar veel te veel mensen aanwezig te zijn. Meerdere mensen kregen een bekeuring.