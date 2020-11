Unilever vanaf vandaag niet meer Nederlands, maar alleen nog Brits

Na 91 jaar is Unilever geen Nederlands-Brits bedrijf meer. Vanaf vandaag is het volledig Brits. Rotterdam huisvest niet langer één van de twee hoofdkantoren van de multinational met merken als Axe, Ben & Jerry's, Cif, Magnum en Persil.

Unilever besloot in 2018 te kiezen voor één hoofdkantoor. Aanvankelijk viel de keus op Rotterdam, mogelijk mede door de aangekondigde afschaffing van de dividendbelasting. Maar na verzet van invloedrijke aandeelhouders werd uiteindelijk toch gekozen voor Londen. De afschaffing van de dividendbelasting in Nederland ging niet door.

De structuurverandering van het bedrijf betekent dat belangrijke strategische beslissingen vanaf nu in London genomen worden. Vanuit Rotterdam worden nog wel merken als Knorr en de Vegetarische Slager aangestuurd.

Brits aandeel

Nederlandse aandelen Unilever NV worden omgezet in Britse aandelen en is er nog maar één rechtsvorm, de Britse PLC. Dat Britse aandeel houdt wel een notering op de Amsterdamse beurs. Het zijn vooral veranderingen op papier die in de praktijk niet direct grote impact hebben.