150 mensen lopen mee in stille tocht Wijchen voor man die dinsdag werd doodgereden

In Wijchen was vanavond een stille tocht voor de man die dinsdag werd doodgereden door een 18-jarige pakketbezorger. Zeker 150 mensen liepen mee. Langs de kant had zich een erehaag gevormd. "Heel Wijchen leek uitgelopen", zegt verslaggever Joris van Poppel, die ter plaatse was.

"Iedereen is verbijsterd, aangeslagen en enorm verdrietig", zei de waarnemend burgemeester Marijke van Beek voordat de tocht begon. "Gezien de hechtheid van de Wijchense gemeenschap is er enorme behoefte om dit met elkaar te delen en om de familie te steunen. Iedereen kende hem en had op de een of andere manier met hem of met zijn familie te maken."

Mensen verzamelden zich in Wijchen om hun steun te betuigen: