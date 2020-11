Man omgekomen op landbouwbedrijf in Friesland

Bij een ongeval op een landbouwbedrijf in Vrouwenparochie is een man omgekomen. De omstandigheden waaronder dat gebeurde zijn onduidelijk. Hij zou bekneld zijn geraakt in een silo.

Verschillende brandweerteams en een traumateam waren ter plaatse. Er is ook nog een traumahelikopter opgeroepen, maar de man heeft het niet overleefd.