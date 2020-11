Drie jongens opgepakt voor zware dierenmishandeling in Raamsdonkveer

De politie heeft drie tieners opgepakt op verdenking van zware dierenmishandeling in Raamsdonkveer en omgeving. De drie jongens van 15 en 16 jaar oud plaatsten filmpjes van hun daden op internet.

Eerder deze week ontstond opschudding toen de eerste filmpjes op sociale media verschenen, meldt Omroep Brabant. Te zien was onder andere dat een egel in een put werd geduwd. Ook slingerden de jongens een kat aan zijn staart het water in.

Al snel werden de filmpjes massaal gedeeld, inclusief de naam van de verdachten. Dat leidde ertoe dat de jongens werden bedreigd, Tegelijkertijd kwamen ook bij de politie de afgelopen dagen steeds meer meldingen over de dierenmishandeling binnen,

Het drietal wordt uitgebreid verhoord

De politie wist de identiteit van de jongens gisteren te achterhalen. "Mede door de vele tips die daarover binnenkwamen", laat een woordvoerder weten. Vandaag moesten de verdachten naar het politiebureau komen. Daar zijn ze aangehouden. De woordvoerder: "Het drietal zal uitgebreid verhoord worden."