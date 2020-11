Overvaller richt wapen op winkelend publiek Almere Buiten

Het winkelend publiek in Almere Buiten is vanochtend opgeschrikt door twee overvallers, van wie er eentje zijn wapen op omstanders richtte. Toch wist een van die omstanders te voorkomen dat de twee er op hun scooter vandoor konden gaan.

De politie heeft twee jongens opgepakt "die betrokken waren bij de overval", maar wil er verder nog niets over kwijt.

De overval op de winkel van T-Mobile was vanochtend om 10.45 uur, meldt Omroep Flevoland. "Ik kwam net het winkelcentrum uit en zag twee jongens van een scooter afstappen, met bivakmutsen op", vertelt een ooggetuige aan de NOS. "Terwijl zij naar die winkel liepen, ben ik naar de scooter gegaan die daar met draaiende motor stond. Ik heb de sleutel eruit gehaald."

Ik heb wel twee kinderen thuiszitten

Toen de overvallers, volgens de getuige tussen de 14 en 18 jaar oud, na de overval naar buiten kwamen, richtte een van hen direct het wapen op omstanders. Toch zette de getuige de achtervolging in. "Eerst probeerden ze de vluchtscooter aan te trappen. Dat lukte natuurlijk niet. Daarna ben ik ze achterna gerend. Totdat ze ook de tas met de buit dumpten. Dus de overval is mislukt", zegt hij.

Even later gaf de ooggetuige de achtervolging op, ook omdat een van de verdachten nog een paar keer het wapen op hem richtte. "Bang? Nou, het gaat allemaal in een paar seconden. Maar ik heb wel twee kinderen zitten, die zijn me toch liever."

