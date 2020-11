'Meer klachten over racisme bij politie'

Het aantal klachten over discriminatie door de politie neemt sterk toe, meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de Nationale Politie. In de eerste negen maanden van dit jaar waren het 168 klachten, tegen 135 over heel 2019. De meeste klachten (45) ontving de Eenheid Rotterdam.

De politie zegt tegen de NOS dat de stijging het gevolg is van de toegenomen aandacht voor racisme, onder meer nadat in mei in de VS de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven was gekomen. Ze wijst op de demonstraties en incidenten die daarop volgden in de grote steden en "de aandacht hiervoor in de media".

De woordvoerder zegt verder dat het bewustzijn in de samenleving over racisme en discriminatie al jaren toeneemt. Zo leidde de aanhouding in 2016 van de rapper Typhoon tot veel ophef.

De meeste klachten worden door de politie afgewezen, zegt RTL Nieuws na een analyse van de cijfers. Het gebeurt zelden dat een klager gelijk krijgt. Van de 70 discriminatiezaken die van 2016-2019 werden behandeld door een klachtencommissie, zijn er twee gegrond verklaard.

Geen vervolging na aangifte

De afgelopen jaren is ook aangifte gedaan tegen agenten (54 keer) wegens discriminatie. In geen enkel geval leidde dat tot vervolging. Volgens de woordvoerder van de politie betekent dat niet dat er helemaal geen maatregelen zijn genomen. In vijf gevallen zijn agenten disciplinair gestraft.

Volgens onderzoeker Lida van den Broek is er bij de politie en de klachtencommissies te weinig kennis over racisme en discriminatie. "Het bewustzijn over racisme is daar niet erg groot. Ik zie dat de klachtencommissies, precies zoals veel Nederlanders, racisme liever ontkennen dan erkennen." De neiging zou zijn om agenten meer te geloven dan de burger met een klacht.

De Nationale Politie zegt tegen RTL Nieuws dat de klachtenprocedure deugdelijk is en niet hoeft te worden aangepast. Discriminatie en etnisch profileren worden aangepakt door agenten opleidingen en trainingen te geven.