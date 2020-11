Arrestaties en inbeslagnames bij grote internationale drugsactie

Bij een internationale politieactie tegen een vanuit Brazilië geleid cocaïnesyndicaat, zijn 45 mensen gearresteerd. Volgens Europol gaat het om de grootste slag die de internationale cocaïnehandel ooit is toegebracht.

In Brazilië zijn 38 verdachten opgepakt, in België vier, in Dubai twee en in Spanje één. Ook in Nederland waren twee huiszoekingen. Aan de actie in onder meer Portugal, België, Roemenië en Dubai deden meer dan duizend agenten mee.

Volgens Interpol was de bende verantwoordelijk voor het transport van zeker 45 ton cocaïne per jaar. De winst wordt geschat op een slordige 100 miljoen euro in een half jaar tijd.

De drugs gingen naar belangrijke Europese zeehavens als Antwerpen en Rotterdam. In totaal is 52 ton drugs onderschept. Ook is er beslag gelegd op miljoenen euro's aan cash, voertuigen en huizen.