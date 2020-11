Frans-Pakistaanse imam krijgt achttien maanden cel voor TikTok-haatvideo’s

In Frankrijk heeft een imam achttien maanden cel gekregen voor het publiekelijk steunen van terrorisme. De Pakistaanse imam Luqman Haider postte in september drie video's op Tiktok, waarin hij opriep om "ongelovige Fransen" te doden. Kort daarna stak een Pakistaan twee mensen neer in Parijs. De imam noemde de dader in één van zijn video's daarna "een dappere man".

Haiders advocaat Xavier Nogueras had op voorhand twijfels bij de aanklacht. "Om iemand te veroordelen voor het steunen van terrorisme, moet er ook een ideologische verwantschap zijn. Die is er hier niet. Mijn cliënt publiceerde die video's alleen maar om buzz te creëren. Hij wilde meer volgers op TikTok.''

Grenscontroles

De rechtszaak komt op het moment dat president Macron een serie maatregelen neemt tegen extremisme en terrorisme. Daarvoor was al een wetsvoorstel in voorbereiding. Maar Macron besloot een en ander te versnellen nadat Frankrijk de afgelopen maanden werd getroffen door drie nieuwe terreuraanslagen. Na de steekpartij door de Pakistaan werd leraar Samuel Paty onthoofd door een Tsjetsjeen en werden in een kerk in Nice drie mensen vermoord door een Tunesiër.

Voor Macron was die serie aanslagen mede een reden om zijn pijlen op migratie te richten. "Een deel van het terrorisme is te verklaren door immigratie'', zei hij in een exclusief gesprek met dagblad Le Figaro. De president heeft de grenscontroles uitgebreid en wil het Verdrag van Schengen herzien, dat het vrije verkeer van mensen regelt binnen een groot deel van de EU. In eigen land richt de Franse regering zich vooral op radicale organisaties, radicale imams en radicale moskeeën.

Eerder deze week gaf de Franse Raad van State de regering het groene licht om een moskee te sluiten en een islamitische hulporganisatie te verbieden. De organisatie BarakaCity zou net als imam Luqman Haider op internet "boodschappen van haat en geweld verspreiden". De moskee van Pantin, aan de rand van Parijs, werd gesloten omdat die een video publiceerde kort voor de onthoofding van leraar Samuel Paty. In die video geeft de vader van een leerling van Paty kritiek op diens initiatief om in de klas cartoons van Mohammed te laten zien.