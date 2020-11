Schouten neemt na dinsdag besluit over olifant Buba

Minister Schouten wil nog niet zeggen of circusolifant Buba in Nederland mag blijven. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Tweede Kamer dat wil, maar de bewindsvrouw wil afwachten of dat ook echt zo is, Daarna zal ze besluiten of de olifant misschien toch bij circusfamilie Freiwald mag blijven.

De Tweede Kamer stemt dinsdag over voorstellen van de PVV en het CDA. Het lijkt erop dat die worden aangenomen, maar helemaal zeker is dat nog niet, zegt Schouten. Zij wijst erop dat er sinds 2015 een verbod is op het optreden en rondreizen met wilde circusdieren. "Daar ligt voor mij ook een opdracht, notabene nog van het vorige kabinet."

Ontheffing

Voor Buba geldt tot nog toe een ontheffing. Het dier mag niet meer optreden, maar wel met de circusfamilie blijven rondreizen. Vorige week zei minister Schouten dat ze alsnog op zoek ging naar een andere verblijfplaats, omdat het circus nu eenmaal geen plek meer is voor olifanten.

Ze kijkt buiten Nederland naar "een meer natuurlijke omgeving". Ze heeft haar oog laten vallen op een olifanten-opvangplek in Frankrijk. "Het gaat uiteindelijk om wat het beste voor hem is", stelt ze.

Een groot deel van de Kamer vindt dat Buba bij de circusfamilie moet blijven, omdat de olifant anders mogelijk vereenzaamt. Buba is de laatste circusolifant in Nederland, dus "we hoeven echt niet bang te zijn dat er meer olifanten bij komen", zei CDA-Kamerlid Van Helvert vorige week.