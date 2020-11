Banken bezorgd over verborgen schulden van ondernemers

Banken zijn bezorgd over schulden van ondernemers waar ze slecht zicht op hebben. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken gaan ondernemers veel verschillende betalingsregelingen aan, en kunnen ze straks in de problemen komen als ze dat geld moeten terugbetalen.

"De cijfers lijken nu te weerspiegelen dat veel ondernemers de crisis nog relatief goed weten te doorstaan", zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. "Maar banken zijn wel bezorgd over een mogelijk 'verborgen opbouw' van schulden door ondernemers en de gevolgen die dat voor hen heeft."

Die verborgen schulden zitten bij andere partijen dan de banken, met wie bedrijven regelingen treffen. "Ondernemers hebben massaal uitstel van belasting gekregen, maar ook afspraken met verhuurders en leveranciers gemaakt", zegt Buijink. "Ook voucherregelingen met klanten leiden op enig moment tot terugbetalingen."

Volgens Buijink schuiven bedrijven de problemen zo een of twee kwartalen voor zich uit, maar dan komt de pijn alsnog.

Steun loopt op

Uit de nieuwste cijfers van de NVB blijkt dat afgelopen weken opnieuw meer mensen en bedrijven met leningen bij hun bank aangeklopt hebben voor hulp, omdat ze moeite hebben met betalen. Er zijn 3000 bedrijven bijgekomen die uitstel van aflossingen, leningen of aanvullend krediet hebben gekregen. Daarnaast kregen nog eens 1000 particulieren met een hypotheek een betaalpauze.

In totaal zijn er nu 169.000 bedrijven en 37.000 consumenten geholpen met regelingen via de banken. Bij elkaar zijn de uitgestelde aflossingen, leningen en extra kredieten goed voor 30,6 miljard euro. Dat is weer 2,6 miljard euro meer dan vier weken geleden.

Vooralsnog zijn er nog maar weinig klanten die daadwerkelijk hun rekeningen bij de bank niet meer kunnen betalen. Met een grote groep bedrijven en particulieren die door corona tijdelijk financieel krap zitten, hebben banken regelingen getroffen.