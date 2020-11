Wekdienst 27/11: Bezorgdrukte Black Friday • Proces Antwerpen om verijdelde aanslag

Goedemorgen! In Antwerpen begint het proces tegen een Belgisch-Iraans koppel dat in 2018 een grote aanslag wilde plegen, volgens de aanklagers in opdracht van Teheran. En het wordt druk in de (web)winkels, want het is Black Friday.

Plaatselijk breekt de zon door, maar er zijn ook regio's waar het vandaag grijs blijft en soms wat miezert. Het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden en er staat niet veel wind. In het weekeinde blijft het droog en neemt de kans op zon toe. Wel wordt het wat kouder.