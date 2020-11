Arnhemse wethouder door stof om verdwenen discriminatierapport

De Arnhemse wethouder Jan van Dellen is door het stof gegaan omdat een rapport over discriminatie binnen de gemeente niet door het stadsbestuur besproken is. Ook ambtenaren die het onderzoek achterhielden kregen ervan langs.

De wethouder zegt dat hij niet wist dat het rapport er was. "Maar ik had dat wel moeten weten en u moeten informeren", zei hij gisteren tegen de raad. Met de ambtenaren zijn volgens hem al "stevige gesprekken" gevoerd. Hij belooft voor de kerst met verbeteringen te komen, die ervoor moeten zorgen dat dit niet nog een keer kan gebeuren.

In het achtergehouden rapport staat onder meer dat er "op zijn minst" een indirecte vorm van ongelijke behandeling bij sollicitaties binnen de gemeente is voor mensen met een niet-westerse achtergrond, schrijft Omroep Gelderland.

Kritiek

Ambtenaren zouden kritiek hebben gehad op de opzet van het onderzoek. Zij vonden het onvolledig en nog niet af en voerden hierover gesprekken met de maker. Het rapport werd gezien als onafgerond en is daarom nooit verder besproken, zegt een woordvoerder van de wethouder.

De onderzoeker, universitair hoofddocent Hans Siebers van de Universiteit van Tilburg, schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat hij nooit iets hoorde over mogelijke kanttekeningen bij het document. Hij denkt dat de gemeente niet zat te wachten op de uitkomsten van het rapport.

"De gemeente stond in de ontkenningsstand en wilde niet onder ogen zien dat er dingen gebeuren die op gespannen voet staan met de wet gelijke behandeling. Dan wordt elk gesprek zinloos. Het lijkt erop dat nu de boodschapper wordt bekritiseerd."

De wethouder ontkende dit tijdens de vergadering. Hij herhaalde meerdere malen het belang van diversiteit in de gemeente en een lijstje met actiepunten hiervoor.