Forum-bestuur wil leden laatste woord geven over Baudet

Thierry Baudet moet zich per direct helemaal terugtrekken uit het bestuur van Forum voor Democratie en niets meer zeggen in de media. Als hij dat doet, zijn andere bestuursleden bereid een Algemene Ledenvergadering te organiseren waarin de leden zich mogen uitspreken over het lidmaatschap van Baudet.

Dat voorstel doet het partijbestuur. al is het volgens een woordvoerder geen unaniem besluit. Ze noemen het "een voorstel om uit deze impasse te komen". Baudet heeft er nog niet op gereageerd.

Op de ledenvergadering moet er ook een volledig nieuw partijbestuur worden benoemd. De huidige bestuursleden, dus ook Thierry Baudet, mogen zich niet kandideren.

Royement

Gisteren liet het bestuur nog weten een royement van oprichter Baudet te overwegen, nadat die op eigen houtje een digitale lijsttrekkersverkiezing had uitgeschreven waarbij hijzelf kandidaat was. Ook wilde hij de inlogcodes van socialemediakanalen en computersystemen niet meer geven. Nu willen de bestuursleden zijn lot toch in handen geven van de leden.

Baudet staat inmiddels lijnrecht tegenover veel prominenten uit de partij en tegenover de meerderheid van het bestuur. Alleen penningmeester Olaf Ephraïm steunt hem nog.

'Battle fatigue'

Ephraïm stuurde vandaag ook een verklaring over de bijeenkomst van kopstukken uit de partij, afgelopen vrijdag. Volgens Nicki Pouw-Verweij, de nummer 3 op de voorlopige kieslijst, deed Baudet daar zeer radicale uitspraken, zoals dat bijna iedereen die hij kent antisemiet is en dat corona door miljardair George Soros in de wereld is gebracht om onze vrijheid af te nemen.

Ephraïm neemt het in zijn verklaring op voor Baudet, maar ontkent niet dat hij de bewuste uitspraken heeft gedaan. Volgens hem ging het echter om provocerende opmerkingen "zoals we hem allen wel kennen". Baudet was volgens Ephraïm moe van de strijd, "Battle fatigue", zoals hij het noemt.