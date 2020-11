4506 nieuwe besmettingen, 435 minder dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4506 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 435 minder dan gisteren.

Het aantal van vandaag ligt onder het gemiddelde van afgelopen week. Gisteren was dat ook al zo. Gemiddeld werden er in de afgelopen week 5147 positieve tests per dag gemeld.