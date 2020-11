Nog eens vier tieners opgepakt voor onthoofding Franse leraar

De Franse politie heeft vier tieners opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty in oktober. Drie van hen zouden 13 en 14 jaar oud zijn.

Volgens Franse media hebben de drie minderjarigen Paty aangewezen aan de dader, de Tsjetsjeense moslimextremist Abdoellakh Anzorov. Die onthoofdde de leraar vervolgens. Ze worden verdacht van medeplichtigheid aan de moord.

De vierde die is opgepakt wordt verdacht van laster. Zij is de dochter van de man die op social media het bericht plaatste dat Paty een Mohammed-cartoon in de klas had getoond. Op basis van dat bericht zou Anzorov zijn daad hebben gepleegd.

De vier verdachten zijn voorlopig vrijgelaten. Wel blijven ze onder toezicht van het OM.

Doodgeschoten

Eerder werden al twee scholieren van 14 en 15 jaar gearresteerd wegens "medeplichtigheid aan een terroristische moord". De twee tieners worden ervan verdacht geld te hebben ontvangen van Anzorov, ook om de leraar aan te wijzen.

Samuel Paty werd op 16 oktober vermoord in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine. In de zaak van de moord op Paty zijn nu veertien mensen opgepakt. De dader werd door de politie doodgeschoten.