Indonesisch transgendermodel overgeplaatst uit mannencel na kritiek

Instagrambekendheid Millen Cyrus in Indonesië is na kritiek overgeplaatst naar een eigen cel. De transgendervrouw was opgepakt wegens drugsgebruik en zat aanvankelijk samen met mannen in de gevangenis. Mensenrechtenorganisaties en activisten vreesden dat ze daar niet veilig was.

Na herhaaldelijke oproepen via sociale media is de politie overstag gegaan. "De arrestatie en nasleep werden door alle grote media opgepikt", zegt correspondent Annemarie Kas. De 21-jarige influencer heeft ruim een miljoen volgers op Instagram.