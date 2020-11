Arnhemse burgemeester sluit woningen bij vondst zwaar vuurwerk

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch gaat woningen sluiten als daar gevaarlijk vuurwerk wordt gevonden. Hij wil verder dat relschoppers in de wijk Geitenkamp opdraaien voor door hen veroorzaakte schade.

Marcouch deed zijn uitspraken gisteravond, na vragen in de gemeenteraad over de vuurwerkoverlast en onrust in Geitenkamp, de afgelopen dagen. Hij noemt het gedrag van de vuurwerkgooiers onacceptabel. Gisteravond werd bekend dat er in totaal 24 arrestaties zijn verricht.

De burgemeester denkt niet dat het vuurwerk gooien een protest is tegen het vuurwerkverbod de komende jaarwisseling: "Het gaat hier om vernielzucht, geweld en provocatie van de politie. Voor een protest gooi je geen vuurwerk bij mensen naar binnen en beangstig je de hele buurt."

'Deze ouders hebben zelf opvoeding nodig'

Het zijn volgens Marcouch niet alleen jongeren die de problemen veroorzaken. "Ik zie volwassen mannen die hun kinderen meenemen en zelfs aanmoedigen. Ik zie moeders met kinderwagens in de menigte staan. Dan denk ik: wat brengt jou hier, ga toch naar huis. Deze ouders hebben zelf opvoeding nodig."

Marcouch stelde verder dat hij - net als veel andere gemeenten - een tekort heeft aan politieagenten. Hij is hierover in gesprek met het rijk: "We zetten hier nu veel politiecapaciteit op in. Als een agent een dienst draait voor deze idioten, dan gaat dat helaas ten koste van ander werk", meldt Omroep Gelderland.

Woensdagavond bleef het rustig in Geitenkamp. Tot nu toe zijn er nog geen woningen gesloten.