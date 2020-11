OM: Utrechters runden illegaal bordeel en misbruikten (minderjarige) jongens

In Utrecht staan twee mannen terecht die worden verdacht van onder meer mensenhandel, uitbuiting en misbruik van jongens en jonge mannen. Onder de slachtoffers zijn zeker zeven minderjarigen.

De twee verdachten zouden ook een illegaal bordeel hebben gerund in hun flats in de Utrechtse wijk Overvecht. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met een strafeis in deze zaak.

De zaak kwam aan het rollen na tips die de gemeente en de politie in 2017 en 2018 kregen over verdachte zaken in de flat van Nicolaus L., een van de verdachten. Er waren aanwijzingen dat er vanuit die flat - en vanuit de flat van Romeo A. een paar kilometer verderop - een illegaal prostitutiebedrijf werd gerund.

Tijdens huiszoekingen stuitte de politie op informatie die erop wijst dat de verdachten de jongens in de illegale prostitutie lieten werken. Op telefoons en computers zouden grote hoeveelheden foto's en bestanden van jonge mannen zijn gevonden met onder meer informatie over de leeftijden, het gewicht van de jongens en ook intieme details.

Proefdate

Via berichtenservices als WhatsApp en Bullchat zouden Romeo A. en Nico L. contact hebben gezocht met de jongens voor een proefdate. Het ging vaak om jonge mannen die een beperking hadden of uit probleemgezinnen kwamen. Als de proefdate beviel werden er klanten geregeld, kregen de jongens een werktelefoon en werd een profiel voor hen aangemaakt op de website Boys4U.

De verdachten zouden de jongens naar klanten hebben gebracht, betalingen hebben geïnd en voor condooms hebben gezorgd. Ook zouden zij zelf met meerdere minderjarige jongens ontucht hebben gepleegd. Een aantal jongens zou inmiddels aangifte hebben gedaan. De verklaringen van elf van hen worden door het OM gebruikt in de rechtszaak. Zeven jongens waren minderjarig.

Een paar dagen geleden ontkenden de verdachten in de rechtszaal dat ze jongens ronselden voor de prostitutie. Ook ontkenden ze dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan uitbuiting, schreef verslaggever Riks Ozinga, die voor RTV Utrecht de zaak volgt.