Vierde grote kledingoutlet in Nederland open, onvrede bij kleine ondernemers

Herben snapt de zorgen van winkeliers in de wijde omtrek, maar denkt dat ze vooral blij moeten zijn met de komst van zijn outlet. "Daardoor krijg je uiteindelijk meer bezoekers: mensen die naar ons komen, kijken daarna wat ze in de omgeving gaan doen. Het is vooral angst voor het onbekende."

Volgens Herben stijgen de omzetten doorgaans in de omgeving van een outletcenter met pakweg 20 procent. "Dus de hele economie vaart er wel bij."

Maar is dat echt zo? Gert-Jan Slob van marktonderzoeker Locatus denkt dat de waarheid ergens in het midden ligt. "Neem Lelystad. Met alle respect, daar gebeurt natuurlijk niet zo veel. Dus als daar een outlet komt, zal dat zeker een positief effect hebben op de economie. Maar in de regio Amsterdam-Haarlem is daar natuurlijk geen sprake van."

Pijn wordt verdeeld

De pijn die het nieuwe outletcenter in Halfweg veroorzaakt bij andere winkeliers, wordt volgens Slob verdeeld over wel dertig à veertig winkelgebieden in de regio. "De winkeliers merken natuurlijk dat er zo'n outlet is gekomen, maar het effect zal niet enorm zijn. We moeten het niet overdrijven. Mensen gaan misschien twee keer per jaar naar de outlet in Halfweg, je gaat niet elk weekend."

Maar, voegt hij eraan toe: "We zitten natuurlijk wel in een moeilijke coronatijd. Als je het als winkelier al zo zwaar hebt, kan dit natuurlijk een laatste zetje geven."