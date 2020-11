Politiek en meldpunt binden strijd aan met 'deep nudes'

'Vernederend en intimiderend'

Madeleine van Toorenburg van het CDA en Kathalijne Buitenweg van GroenLinks zouden het liefst een verbod zien op deep nudes, zeiden ze vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "We zien heel erg veel van die video's verschijnen die tegen de wil van mensen gemaakt zijn en ook verspreid worden op sites als Pornhub, en die krijgen daarmee een heel groot bereik", aldus Buitenweg. "Het kan enorm vernederend en intimiderend zijn voor vrouwen om op die manier te worden afgebeeld."

Volgens Van Toorenburg gaat het bij 96 procent van alle deep fakes om deep nudes, dus vragen de Kamerleden minister Grapperhaus van Justitie om daar werk van te maken.

Maar een verbod op het maken van deep nudes is vrijwel onmogelijk. De techniek is er al en wordt ook voor andere doeleinden gebruikt, zoals het virtueel 'tot leven wekken' van dierbare overledenen, wat kan helpen bij de rouwverwerking. Helpwanted.nl pleit er daarom voor de verspreiding van deep nudes aan te pakken, en daar is al wetgeving voor, zegt Gerkens. "In het verleden was het lastiger, want dan moest aantonen dat er sprake was van smaad of laster, maar sinds januari is er wetgeving die bepaalt dat je geen naaktbeelden mag verspreiden zonder toestemming."

Volgens de directeur van Helpwanted. nl is het verspreiden van deep nudes ook strafbaar. "Maar als blijkt dat hier toch een hiaat zit, dan moet de minister ervoor zorgen dat dat gat gedicht wordt."