Drenthe staat carbidschieten onder voorwaarden toe

In Drenthe mag komende jaarwisseling met carbid worden geschoten, maar wel onder strenge voorwaarden. De Drentse burgemeesters hebben in overleg met de veiligheidsregio besloten dat er maximaal vier mensen aanwezig mogen zijn. Publiek is niet toegestaan.

Ook mag er bij het carbidschieten geen vermaak zijn in de vorm van een partytent of biertap, meldt RTV Drenthe. "Het zal heel anders zijn dat wat mensen als een soort volksfeest hebben gezien in andere jaren", zegt voorzitter Marco Out van de Veiligheidsregio Drenthe. "Het kan wel, maar echt op een heel uitgeklede manier."

Een verbod is volgens Out niet nodig. "Ik denk dat carbidschieten in klein verband gewoon kan. Bovendien hoor ik dat veel carbidgroepen het op deze uitgeklede manier helemaal niet willen vieren, dus ik denk dat er veel minder geschoten gaat worden."

Carbidschieten is in veel plaatsen in Drenthe een traditie. Nadat bekend werd dat er een vuurwerkverbod komt, nam de populariteit ervan ook in andere delen van het land toe.

Dat noopte gemeenten tot het afkondigen van een verbod, waaronder Den Haag, Dordrecht en veel Brabantse gemeenten. Een landelijk verbod komt er niet, werd maandag bekend.

Deze Haagse vuurwerkliefhebber ging vorig weekend in Gelderland op 'carbidschietles' en was behoorlijk onder de indruk: