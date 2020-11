Baudet schrijft leiderschapsverkiezing uit, 'eenmansactie' zegt bestuurslid

Thierry Baudet wil toch weer partijleider voor Forum voor Democratie worden. In een video op het Twitter-account van de partij kondigt hij aan dat hij leiderschapsverkiezingen uitschrijft waarin alle leden hun mening kunnen geven over de toekomst van Forum. Astrid de Jong, secretaris van partijbestuur, zegt dat het om een eenmansactie van Baudet gaat.

Baudet trad gisteren terug als voorzitter van de partij, maar zit nog wel in het bestuur. Dat bestuur is verdeeld over het plan dat hij vandaag presenteert. Fungerend voorzitter Lennart van der Linden zegt dat het niet aan Baudet is om leiderschapsverkiezingen uit te schrijven, maar aan het partijbestuur. Penningmeester Olaf Ephraim zou aan de kant van Baudet staan.

"Ik treed opnieuw in de spotlights", zegt Baudet in de video. "Op 30 november en 1 december kunnen de leden kenbaar maken of ze mij terug willen." Hij gaat zelf zorgen voor de digitale infrastructuur om zo'n ledenraadpleging mogelijk te maken.

'Poging tot karaktermoord'

Afgelopen maandag stapte Baudet juist op als lijsttrekker en politiek leider van zijn beweging. In zijn verklaring zegt hij dat die stap voor rust in de partij had moeten zorgen. "Maar dat is niet gebeurd. De ziel van de partij dreigt verloren te gaan." Hij wijst erop dat prominente leden als Theo Hiddema en Paul Cliteur zijn opgestapt en dat veel mensen hun lidmaatschap opzeggen.

"Er is een 'bitchfight' ontstaan in het openbaar, waarbij mij ontzettend veel narigheid wordt aangesmeerd", zegt Baudet. Dat noemt hij een poging tot karaktermoord. Zijn critici zouden hem "met pek en veren" uit de partij willen zetten.

Annabel Nanninga, Eerste Kamerlid voor Forum, eiste gisteren in een harde aanval dat Baudet helemaal uit het bestuur en van de lijst van Forum verdwijnt. Als dat niet gebeurt, zal ze haar lidmaatschap opzeggen. Ze riep partijgenoten op haar te steunen.

Op dit moment zit Baudet op het partijkantoor van Forum voor Democratie in Amsterdam. Journalisten die daar voor de deur staan zeggen dat er een slotenmaker bezig is met het slot van de voordeur.