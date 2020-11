Franse fiscus stuurt aanslag naar Amerikaanse techbedrijven

De Franse autoriteiten hebben een nieuwe stap gezet om Amerikaanse techbedrijven meer belasting te laten betalen. Onder meer Facebook en Amazon hebben een aanslag gekregen over het jaar 2020.

Frankrijk stelt dat de Amerikaanse bedrijven te weinig belasting betalen over geld dat ze in Frankrijk verdienen. Dat doen ze door zich fiscaal te vestigen in landen als Ierland, waar ze maar weinig hoeven af te dragen. Het gaat om miljoenen euro's, meldt de Financial Times.

De Franse stap leidt mogelijk tot Amerikaanse tegenmaatregelen. Waarschijnlijk krijgen Franse producten zoals handtassen en make-up een importtarief van 25 procent. De Amerikaanse consument moet er dan meer voor betalen, waardoor de producten minder aantrekkelijk worden.

Eerder dreigden de Amerikanen Franse kazen en champagne te belasten met een importtarief van 100 procent. De regering-Trump noemde de Franse plannen een voorbeeld van oneerlijke handel, omdat vooral Amerikaanse bedrijven door de maatregel zouden worden getroffen.

Fiscale wapenstilstand

Nu de Fransen hun plan doorzetten, komt er volgens de Financial Times een einde aan de fiscale wapenstilstand met Washington. In januari waren de landen overeengekomen het meningsverschil door gesprekken op te lossen, onder toezicht van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Maar in juni werd het overleg door de VS opgeschort, zonder zicht op een oplossing.

De Amerikaanse fiscale autoriteiten stelden eerder dat de landen afstevenen op een handelsoorlog als er geen akkoord wordt bereikt. Verwacht wordt dat de kwestie niet wordt opgelost voor Joe Biden op 20 januari het Witte Huis betrekt. Onder Trump zijn de betrekkingen met de landen in Europa verslechterd. Biden wil de banden weer aanhalen.

Frankrijk hoopt nog steeds dat er in overleg met de OESO een doorbraak wordt bereikt. Maar volgens een Franse woordvoerder is langer wachten geen optie. "De techbedrijven zijn de grote winnaar van de coronapandemie. Hun omzetten stijgen en ze betalen te weinig belasting. Dat was al zo voor de pandemie."