Kabinet: kerk is besloten dus geen mondkapjesplicht

Het kabinet is niet van plan om de mondkapjesplicht alsnog ook te laten gelden in gebedshuizen, zoals kerken, moskeeën en synagoges. Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie gezegd op vragen van Tweede Kamerleden. Die spraken hun verbazing uit dat de plicht, die op 1 december ingaat, wel voor theaters, bibliotheken en bioscopen geldt, maar niet voor religieuze gebouwen.

Maar volgens Grapperhaus, die ook minister voor de eredienst is, is er geen sprake van een specifieke uitzondering voor gebedshuizen. "De uitzondering geldt voor alle besloten plaatsen, en daar vallen volgens de wet kerken en moskeeën ook onder." Ook in kantoren en clubgebouwen is het vanaf 1 december niet verplicht om een mondkapje te dragen.

Niet goed voor draagvlak

Volgens Kamerleden van GroenLinks, D66 en SP is dat in juridisch misschien wel juist, maar is het voor veel mensen niet te begrijpen. Dat is niet goed voor het draagvlak voor de mondkapjesplicht, redeneren ze.

Grapperhaus wees erop dat het in de praktijk geen enkel probleem oplevert omdat bijna iedere kerk, moskee of synagoge wel de regel hanteert dat bezoekers bij binnenkomst een mondkapje moeten dragen. Ze krijgen een plaats toegewezen en mogen pas als ze zitten hun mondkapje afdoen.

De discussie over de mondkapjesplicht in kerken en andere gebedshuizen werd nog eens versterkt toen premier Rutte afgelopen vrijdag in het wekelijkse gesprek met het NOS-programma Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1 niet wist waar de uitzondering op gebaseerd was. "Ik heb geen idee, ik ga het voor u uitzoeken", zei Rutte, die aanvankelijk dacht dat het met de vrijheid van godsdienst te maken had.