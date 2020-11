Jongeren over het vuurwerkverbod: 'Het enige leuke wordt nu afgepakt'

Ruud Verkuijlen, coördinator jaarwisseling Nationale Politie:

"We zien dat overlast door vuurwerk de afgelopen maanden verdubbeld is, en we merken ook dat dit eerder begint. Aan de ene kant omdat veel mensen thuis zijn in plaats van op het werk, waardoor we ook meer overlastmeldingen krijgen. Tegelijkertijd zien we ook dat de jeugd zich verveelt en meer op zoek gaat naar dit soort vormen van vertier."

"We zijn wel heel blij dat veel gemeenten aan het kijken zijn naar alternatieven voor het afsteken van vuurwerk, juist voor de jongeren. Die zullen nodig zijn, want je moet de jeugd wel iets bieden om de jaarwisseling extra luister bij te zetten. Maar op een positieve manier."