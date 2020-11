Glazenwasser overleden na val met hoogwerker in Groningen

Een glazenwasser is overleden nadat hij vorige week in Groningen omviel met een hoogwerker. Zijn werkgever heeft dat vandaag bekendgemaakt.

De man van 53 was volgens RTV Noord op woensdagochtend aan het werk bij de Hanzehogeschool in de stad, toen de hoogwerker door onbekende oorzaak omsloeg. De man werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij gisteravond aan zijn verwondingen overleed.

Het schoonmaakbedrijf waar de man werkte, schrijft op Facebook "diep geraakt en vol ongeloof" te zijn. "Sinds 2007 was hij bij onze organisatie in dienst. Wij verliezen in hem niet alleen een fijne, loyale collega maar zeker ook een vakman."