Baudet is nog niet klaar met de politiek

Op de vraag of hij als hij wordt gekozen ook weer in de Kamer gaat zitten, antwoordde hij dat hij daar nu niet op vooruit wil lopen. Maar hij wil samen met het bestuur "verder bouwen" aan de partij. "Ik ben ook niet klaar met Nederland, want we hebben nog heel veel werk te doen", voegt hij eraan toe.

Politieke verantwoordelijkheid

Baudet is opgestapt als partijleider naar aanleiding van onrust over de jongerenafdeling van de partij, die in opspraak was gekomen door antisemitisch en homofoob app-verkeer. Baudet zei vandaag dat de partij steeds verwijten worden gemaakt die kant noch wal raken en hij herhaalde dat er een 'trial by media-cultuur' heerst: "Ik wil daar voor eens en voor altijd mee afrekenen en neem de ultieme politieke verantwoordelijkheid".

Hij zei dat de apps onacceptabel zijn en niet thuishoren bij Forum en dat een onderzoekscommissie de zaak bekijkt en met aanbevelingen komt. Hij noemt zijn opstappen ook een signaal naar de jongeren dat ze hiermee moeten ophouden.

Opstappen had voor Van der Linden niet gehoeven

Vicevoorzitter Van der Linden, die het voorzitterschap nu waarneemt, zegt nu vooral vooruit te willen kijken. Hij heeft "enorm respect" voor het besluit van Baudet om op te stappen, al had het voor het bestuur niet gehoeven. Een van de eerste dingen die nu moeten gebeuren is het aanwijzen van een nieuwe lijsttrekker.

"Daar gaan we even de tijd voor nemen", zegt Van der Linden. Hij weet nog niet of het een lijsttrekkersverkiezing wordt en of er meer kandidaten zijn. Uiteindelijk beslissen de leden. Oud-LPF-Kamerlid Eerdmans heeft zich al gemeld om Baudet als lijsttrekker op te volgen.