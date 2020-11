DNB: banken moeten klant voor klant corona-risico’s in kaart brengen

Toezichthouder De Nederlandsche Bank wil dat de banken klant voor klant gaan uitzoeken hoe groot het risico is dat ze vanwege de coronacrisis in betalingsproblemen komen. Op dit moment hebben banken voor 1900 miljard euro aan leningen uitstaan. Maar door alle steunmaatregelen van de overheid is het volgens DNB lastig om te zien hoeveel daarvan als verloren moet worden beschouwd.

"So far, so good", zegt directeur Bankentoezicht Frank Elderson. "De banken hadden vet op de botten. Maar het is belangrijk dat ze hun klanten nu actief benaderen om te zien of die hun leningen kunnen terugbetalen. Het is onvermijdelijk dat niet iedereen dat kan."