Thierry Baudet stapt ook op als partijvoorzitter van Forum voor Democratie

Thierry Baudet stapt op als partijvoorzitter van Forum voor Democratie. Gisteren werd bekend dat hij geen partijleider en geen lijsttrekker meer zal zijn. Volgens een woordvoerder was binnen het partijbestuur afgesproken dat hij wel voorzitter zou blijven. Maar het bestuur heeft nu aangekondigd dat Baudet ook het voorzitterschap neerlegt.

Vicevoorzitter Lennart van der Linden neemt die functie voorlopig waar. "De komende tijd wordt gewerkt aan een goede en zorgvuldige transitie", zegt het bestuur.

Jongerenafdeling

Directe aanleiding voor het opstappen van Baudet als leider van Forum, gisteren, was de onrust over de jongerenafdeling van de partij, die in opspraak was gekomen door antisemitisch en homofoob app-verkeer. Baudet wilde eerst een onderzoek afwachten en sprak van 'trial by media'.

Maar ook als er dingen zijn voorgevallen die niet door de beugel konden, zei hij zijn politieke verantwoordelijkheid te willen nemen. Baudet blijft wel in de Kamer.

Eerdmans wil lijsttrekker worden

Het partijbestuur geeft nu prioriteit aan het aanwijzen van een nieuwe lijsttrekker en het opstellen van een kandidatenlijst. Oud-Kamerlid Joost Eerdmans wil de plaats van Baudet als lijsttrekker innemen. Eerdmans stond op de oorspronkelijke kandidatenlijst op de vierde plaats.

Hij is nu fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad. Eerder was hij lid van de Tweede Kamer, voornamelijk voor de LPF. Eerdmans zegt dat hij kan verbinden en dat hij gemotiveerd is om "de linkse kliek aan te vallen en daar zetels weg te halen".

Jongerenvoorzitter Jansen niet op Kamerlijst

Freek Jansen, voorzitter van de jongerenafdeling van Forum, komt niet op de lijst voor de Kamer. Daar was gisteren enige verwarring over. Het bestuur heeft nu bevestigd dat Jansen zijn plaats beschikbaar heeft gesteld en dat het bestuur dat heeft geaccepteerd.

Het bestuur zegt verder dat de gebeurtenissen rond de jongerenafdeling zo'n negatief effect op de partij hebben dat die tot nader order "op afstand" is gezet.