Webwinkels moeten eerlijk zijn over levertijden feestdagen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt webwinkels dat ze eerlijk moeten zijn over de verwachte levertijden en voorraden van pakketjes. Als bedrijven die expres te rooskleurig voorschrijven, kan de autoriteit boetes opleggen. Zo'n sanctie werd onlangs opgelegd aan webwinkel We Love Musthaves.

De toezichthouder ontving de afgelopen maanden veel meldingen van consumenten over online aankopen die niet of te laat geleverd werden of die niet of laat werden terugbetaald. Verder waren er klachten over de bereikbaarheid van webwinkels.

Extra drukte

De autoriteit verwacht dat webwinkels het de komende feestdagen extra druk hebben, onder meer door de coronacrisis. Daar heeft de ACM begrip voor. "Maar juist daarom moet daarover eerlijk en duidelijk worden gecommuniceerd", zegt een woordvoerder.

"Ik snap heel goed dat je wilt zeggen dat iets binnen 24 uur kan worden geleverd, maar als dat niet lukt, zeg het dan ook niet."

Dat de ACM nu ingrijpt en niet eerder, heeft te maken met de schok van de eerste coronagolf en het feit dat ondernemers daar niet op voorbereid waren. "Maar van de feestdagen weet je dat ze eraan komen en dat het nog drukker wordt. Webwinkels hebben de ervaring van de eerste golf op zak, dus vinden we het terecht dat we er nu iets van zeggen."

Achter de hand

De ACM gaat in de gaten houden hoe de webwinkels met de feestdagen omgaan. "Loopt dat niet goed en worden consumenten bewust misleid, dan hebben wij een sanctiemogelijkheid achter de hand. Dan kan je denken aan het opleggen van boetes of het opleggen van een last onder dwangsom."