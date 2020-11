Houden reizigers wel genoeg afstand? Op perron 5 in Utrecht wordt het gemeten

Op het treinstation Utrecht Centraal scant een netwerk van sensoren of treinreizigers zich aan de anderhalve meter afstand houden. Die sensoren hangen er al een aantal jaar, maar normaal gesproken meten ze alleen de drukte en hoe mensen zich bewegen door het treinstation. Op perron 5 kunnen ze nu ook meten of reizigers de afstandsregel naleven.

De sensoren leggen personen vast. "Dat gebeurt anoniem", benadrukt Cas Pouw van de Technische Universiteit Eindhoven in het NOS Radio 1 Journaal. "We zien niet wie die mensen zijn." De personen worden vastgelegd als rode stipjes. Het gaat dus echt om het monitoren van reizigers en niet of mensen bijvoorbeeld een mondkapje dragen.

"We zijn vooral geïnteresseerd in de loopstromen, hoe mensen zich verplaatsen op een station. Bij grote drukte is het moeilijker om afstand te houden. Maar de vraag is welke 'drukte' maakt het moeilijker om afstand te bewaren."

Voor ProRail zijn die gegevens interessant. De informatie kan de spoorwegbeheerder gebruiken om de drukke plekken aan te pakken en het ontwerp van de perrons te verbeteren.