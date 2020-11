Actrice en comédienne Corrie van Gorp (78) overleden

Corrie van Gorp is op 78-jarige leeftijd overleden. Ze stierf zondag in haar slaap, heeft haar familie bekendgemaakt.

De comédienne, actrice, danseres en zangeres kreeg begin jaren 70 landelijke bekendheid door haar optredens in de theatershows van cabaretier Wim Sonneveld. In 1974 was ze voor het eerst te zien in de revue van André van Duin. Naast Frans van Dusschoten was zij jarenlang een bekend gezicht in het populaire revuegezelschap.

Solo had ze grote hits met Me Soesafoon, Zo slank zijn als je dochter, Alie van de wegenwacht en Ik ben tamboer.