Turkije en Duitsland botsen over wapeninspectie vrachtschip bij Libië

"We weten dat Turkije betrokken is in het conflict in Libië, waar het de internationaal erkende regering in Tripoli steunt. Dat gebeurt met manschappen, wapens en volgens verschillende rapporten ook met huurlingen uit Syrië", zegt Nazar. Het land heeft echter al langer kritiek op de missies van de EU en de NAVO. "Ankara vindt dat het VN-wapenembargo eenzijdig wordt gehandhaafd, en dat er niet wordt opgetreden tegen wapenleveranties aan de tegenpartij in Libië, generaal Haftar."

Eerder dit jaar was er ook al een incident tussen een Frans schip en een Turks schip over een wapencontrole op zee. Het Franse fregat Courbet wilde toen een wapencontrole uitvoeren op een Tanzaniaans vrachtschip. Het Franse schip zou daarbij gehinderd zijn door een aantal Turkse marineschepen die het vrachtschip beschermden.

"De relatie tussen Turkije en de EU was al gespannen als het gaat om Libië", zegt Nazar. "Turkijes betrokkenheid bij het conflict daar wordt in de EU met lede ogen aangezien. Dit incident maakt de relatie er niet beter op." Dat de Duitsers geen wapens hebben gevonden, is daarnaast koren op de molen van de Turkse regering, gaat Nazar verder. "Turkije beweert dat er alleen humanitaire hulpgoederen aan boord zijn. Ankara kan nu zeggen: zie je wel, wij houden ons aan de regels. Zij zaten fout."